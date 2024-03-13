РДК та Легіон анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Закликають місцевих жителів тікати

У заяві йдеться, що обстріли України з території Бєлгорода мають припинитися

Командир РДК Денис Нікітін (Фото: РДК)

Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську. Про це йдеться у спільній заяві підрозділів.

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Добровольці заявляють, що армія Росії щодня завдає ударів по українських містах, виставляючи позиції між будинками, школами та державними установами.

"Щодня десятки простих безневинних людей, переважно жінок і дітей, гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода мають зупинитися", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим вони змушені вдарити по військових позиціях у Бєлгороді та Курську.

Повстанці закликали цивільних покинути міста, щоб уникнути жертв серед мирних жителів.

"Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", – заявили бійці.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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