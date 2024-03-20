Российские повстанцы – власти Белгородщины: Призываем к эвакуации местных, продолжим удары
Оппозиционные руководящему режиму российские добровольческие формирования опубликовали обращение к губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову и местной власти: призывают перестать прикрываться гражданскими и немедленно эвакуировать людей со всей территории региона. Идет ограниченная военная операция добровольцев.
"Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и, в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области", – говорится в сообщении.
Добровольцы отмечают, что их удары по военным целям усиливаются, обстрел области фактически не прекращается, а местные "продолжают страдать и гибнуть".
Они отметили, что жертвы среди гражданских – исключительно на совести российской администрации, препятствующей эвакуации.
Формирование обратилось к губернатору области: призвали "подумать о своем народе" и сохранить жизнь местных, а также отметили, что он будет нести ответственность за новые жертвы, если полной эвакуации населения не состоится в ближайшее время.
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- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если осталось мужество".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
- 18 марта российские добровольческие подразделения уничтожили систему радиоэлектронной борьбы "Житель" вооруженных сил захватчиков в Белгородской области.
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