Российские повстанцы – власти Белгородщины: Призываем к эвакуации местных, продолжим удары

Формирования отметили, что жертвы среди гражданских – исключительно на совести российской администрации, препятствующей эвакуации

Иллюстративный скриншот из видео

Оппозиционные руководящему режиму российские добровольческие формирования опубликовали обращение к губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову и местной власти: призывают перестать прикрываться гражданскими и немедленно эвакуировать людей со всей территории региона. Идет ограниченная военная операция добровольцев.

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"Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и, в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области", – говорится в сообщении.

Добровольцы отмечают, что их удары по военным целям усиливаются, обстрел области фактически не прекращается, а местные "продолжают страдать и гибнуть".

Они отметили, что жертвы среди гражданских – исключительно на совести российской администрации, препятствующей эвакуации.

Формирование обратилось к губернатору области: призвали "подумать о своем народе" и сохранить жизнь местных, а также отметили, что он будет нести ответственность за новые жертвы, если полной эвакуации населения не состоится в ближайшее время.

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