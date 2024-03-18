Российские добровольцы уничтожили РЭБ "Житель" оккупантов в Белгородской области – фото

Легион Свобода России пишет, что технику захватчиков поразили в районе поселка Красная Яруга

РЭБ "Житель" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские добровольческие подразделения, являющиеся оппозиционными правящему режиму РФ, уничтожили систему радиоэлектронной борьбы "Житель" вооруженных сил захватчиков в Белгородской области. Об этом сообщил Легион Свобода России.

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По данным ЛСР, "Житель" был уничтожен силами и средствами российских добровольцев в районе поселка Красная Яруга.

Как доказательство Легион привел два кадра из дрона: на первом видны деревья, вероятно, среди них оккупанты спрятали РЭБ; на втором фото зафиксирован взрыв.

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Фото: ЛСР

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Вот населенный пункт на карте:

В прошлом году, в ночь на 15 октября, беспилотники атаковали электроподстанцию оккупантов Красная Яруга, сообщали LIGA.net источники в СБУ.

СПРАВКА Р-330Ж "Житель" – созданная российским предприятием ПРОТЕК автоматизированная станция установки помех, принятая на вооружение армией РФ. Оккупанты заявляют, что система способна на:

→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;

→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и Иридиум, навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;

→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;

→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;

→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;

→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения. Р-330Ж "Житель" – созданная российским предприятием ПРОТЕК автоматизированная станция установки помех, принятая на вооружение армией РФ. Оккупанты заявляют, что система способна на:→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и Иридиум, навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.

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