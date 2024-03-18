Российские добровольцы уничтожили РЭБ "Житель" оккупантов в Белгородской области – фото
Российские добровольческие подразделения, являющиеся оппозиционными правящему режиму РФ, уничтожили систему радиоэлектронной борьбы "Житель" вооруженных сил захватчиков в Белгородской области. Об этом сообщил Легион Свобода России.
По данным ЛСР, "Житель" был уничтожен силами и средствами российских добровольцев в районе поселка Красная Яруга.
Как доказательство Легион привел два кадра из дрона: на первом видны деревья, вероятно, среди них оккупанты спрятали РЭБ; на втором фото зафиксирован взрыв.
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Вот населенный пункт на карте:
В прошлом году, в ночь на 15 октября, беспилотники атаковали электроподстанцию оккупантов Красная Яруга, сообщали LIGA.net источники в СБУ.
→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;
→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и Иридиум, навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;
→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;
→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;
→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;
→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.
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- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон. Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
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