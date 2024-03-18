Російські добровольці знищили РЕБ "Житель" окупантів у Бєлгородській області – фото

Легіон Свобода Росії пише, що техніку загарбників уразили в районі селища Красна Яруга

РЕБ "Житель" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські добровольчі підрозділи, які є опозиційними панівному режиму РФ, знищили систему радіоелектронної боротьби "Житель" збройних сил загарбників у Бєлгородській області. Про це повідомив Легіон Свобода Росії.

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За даними ЛСР, "Житель" був знищений силами та засобами російських добровольців у районі селища Красна Яруга.

Як доказ Легіон навів два кадри з дрона: на першому видно дерева, ймовірно, серед них окупанти сховали РЕБ; на другому фото зафіксовано вибух.

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Фото: ЛСР

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Ось населений пункт на мапі:

Минулого року, у ніч проти 15 жовтня, безпілотники атакували електропідстанцію окупантів Красна Яруга, повідомляли LIGA.net джерела в СБУ.

ДОВІДКА Р-330Ж "Житель" — створена російським підприємством ПРОТЕК автоматизована станція встановлення завад, взята на озброєння армією РФ. Окупанти заявляють, що система здатна на:

→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;

→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і Іридіум, навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;

→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;

→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;

→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;

→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання. Р-330Ж "Житель" — створена російським підприємством ПРОТЕК автоматизована станція встановлення завад, взята на озброєння армією РФ. Окупанти заявляють, що система здатна на:→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і Іридіум, навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.

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