Російські добровольці знищили РЕБ "Житель" окупантів у Бєлгородській області – фото
Російські добровольчі підрозділи, які є опозиційними панівному режиму РФ, знищили систему радіоелектронної боротьби "Житель" збройних сил загарбників у Бєлгородській області. Про це повідомив Легіон Свобода Росії.
За даними ЛСР, "Житель" був знищений силами та засобами російських добровольців у районі селища Красна Яруга.
Як доказ Легіон навів два кадри з дрона: на першому видно дерева, ймовірно, серед них окупанти сховали РЕБ; на другому фото зафіксовано вибух.
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Ось населений пункт на мапі:
Минулого року, у ніч проти 15 жовтня, безпілотники атакували електропідстанцію окупантів Красна Яруга, повідомляли LIGA.net джерела в СБУ.
→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;
→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і Іридіум, навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;
→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;
→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;
→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;
→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.
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- З 12 березня в Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон. Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ.
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