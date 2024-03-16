Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон записали обращение к диктатору РФ Владимиру Путину. Бойцы назвали главу Кремля нелегитимным лидером и призвали его выйти на связь, "если сохранилось мужество".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время, поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения", – заявил командир РДК Денис"Рекс" Никитин.

Повстанцы призвали Путина "прекратить этот цирк", подумать о судьбах россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий.

"Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги", – заявил Никитин.

По мнению российских добровольцев, Путин давно потерял свою легитимность, а при нынешних обстоятельствах – "исчезла даже и видимость избирательного процесса", и для всех "очевидно", что России нужны немедленные и коренные изменения.

"Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма, мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранились мужество и ответственность – выходи с нами на связь удобным для тебя способом", – добавил Никитин.

Сегодня в российском Белгороде гремят взрывы – повстанцы РФ предупреждали, что будут наносить массированные удары.

12 марта Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории РФ. В ЛСР заявили, что взяли под контроль поселок Теткино в Курской области. Впоследствии там сообщили, что продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

14 марта в ГУР сообщили, что российские силовики блокируют эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей, используя людей как "живой щит".

15 марта ЛСР и РДК анонсировали массированный удар по военным объектам в Белгороде. В то же время в сети появилось видео момента прилета у "избирательного участка" в городе.

Читайте также: "Идем на выборы Путина". Как проходит рейд российских повстанцев вглубь РФ. И что это дает