Повстанці РФ анонсували масований удар по Бєлгороду в найближчі хвилини. Гримлять вибухи – відео

Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон заявили, що будуть бити по військових об'єктах РФ

Пожежа та дим над Бєлгородом (Ілюстративне фото - росЗМІ)

Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували "масований удар" по Бєлгороду о 17:00 за московським часом (о 16:00 – за Києвом). Відповідні заяви опубліковані на сторінках формувань.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах і позиціях ЗС РФ у Бєлгороді. Закликаємо всіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно пройти в укриття", – йдеться у повідомленні.

О 15:54 (за Києвом) губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що запущено сирену ракетної небезпеки. Закликав триматися якомога далі від вікон або спуститися в укриття.

15 березня російські повстанці оголошували про гуманітарний коридор для жителів Курської та Бєлгородської областей до ранку 16 березня – попереджали, що після цього продовжать завдавати ударів по путінських військах на території двох регіонів.

Читайте також: Хакери зламали сайт російського Червоного Хреста: зробили прайс на евакуацію з Бєлгорода

ДОПОВНЕНО О 16:10. У мережі вже з'являються відео з вибухами у Бєлгороді:

12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території РФ. У ЛСР заявили, що взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області. Згодом там повідомили, що тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

14 березня в ГУР повідомили, що російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит".

15 березня ЛСР і РДК анонсували масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді. Водночас у мережі з'явилось відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.

Читайте також: "Йдемо на вибори Путіна". Як проходить рейд російських повстанців углиб РФ. Та що це дає