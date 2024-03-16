Повстанці РФ анонсували масований удар по Бєлгороду в найближчі хвилини. Гримлять вибухи – відео

Повстанці РФ анонсували масований удар по Бєлгороду в найближчі хвилини. Гримлять вибухи – відеодоповнено
Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували "масований удар" по Бєлгороду о 17:00 за московським часом (о 16:00 – за Києвом). Відповідні заяви опубліковані на сторінках формувань.
"Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах і позиціях ЗС РФ у Бєлгороді. Закликаємо всіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно пройти в укриття", – йдеться у повідомленні.
О 15:54 (за Києвом) губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що запущено сирену ракетної небезпеки. Закликав триматися якомога далі від вікон або спуститися в укриття.
15 березня російські повстанці оголошували про гуманітарний коридор для жителів Курської та Бєлгородської областей до ранку 16 березня – попереджали, що після цього продовжать завдавати ударів по путінських військах на території двох регіонів.
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ДОПОВНЕНО О 16:10. У мережі вже з'являються відео з вибухами у Бєлгороді:
- 12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території РФ. У ЛСР заявили, що взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області. Згодом там повідомили, що тривають бої.
- Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.
- 14 березня в ГУР повідомили, що російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит".
- 15 березня ЛСР і РДК анонсували масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді. Водночас у мережі з'явилось відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.
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