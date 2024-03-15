Хакери зламали сайт російського Червоного Хреста: зробили прайс на евакуацію з Бєлгорода

Хакери відреагували на бездіяльність російського Червоного Хреста на тлі закликів РДК допомогти з евакуацією цивільних

Скриншот з сайту redcross.ru

На сайті російського Червоного Хреста з’явилося оголошення про "екстрену евакуацію" жителів Бєлгорода та області, і опубліковано "прайс" для різних категорій громадян. Судячи з публікації, сайт було зламано, а пізніше це підтвердили і причетні українські хакери.

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Про "евакуацію" від імені нібито представників російського Червоного Хреста повідомили "у відповідь на звернення" повстанців із Російського добровольчого корпусу.

Автори публікації вказали і "вартість евакуації" – залежно від віку, статі та ваги особи, це від 5000 до 30 000 рублів.

За окрему плату "пропонуються" також послуги "тверезий водій", "російський водій", "місця VIP-класу" тощо.

Якщо надати фотографію бюлетеня з голосом за російського диктатора Володимира Путіна, "евакуацію" обіцяють "беzплатно".

На сторінках російського Червоного Хреста у соцмережах подібного оголошення немає.

Згодом українська хакерська спільнота Hdr0 заявила про свою причетність до зламу сайту – мовляв, в організації проігнорували заклик РДК, тому оголошення про евакуацію довелося написати хакерам.

Сьогодні омбудсман Лубінець закликав перевірити російський Червоний Хрест, оскільки нещодавно в мережі з’явилася інформація, що організація нібито підтримує війну проти України – президент російського ЧХ нібито має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами".

Повстанці РФ з Легіону Свобода Росії і Російського добровольчого корпусу оголосили про коридор до ранку 16 березня із Бєлгородської і Курської областей. Потім обіцяють продовжити удари.

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