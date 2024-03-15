Хакеры взломали сайт российского Красного Креста: сделали прайс на эвакуацию из Белгорода
На сайте российского Красного Креста появилось объявление об "экстренной эвакуации" жителей Белгорода и области и опубликован "прайс" для разных категорий граждан. Судя по публикации, сайт был взломан, а позже это подтвердили и причастные украинские хакеры.
Об "эвакуации" от имени якобы представителей российского Красного Креста сообщили "в ответ на обращение" повстанцев из Русского добровольческого корпуса.
Авторы публикации указали и "стоимость эвакуации" – в зависимости от возраста, пола и веса, это от 5000 до 30 000 рублей.
За отдельную плату "предлагаются" также услуги "трезвый водитель", "русский водитель", "места VIP-класса" и прочее.
Если предоставить фотографию бюллетеня с голосом за российского диктатора Владимира Путина, "эвакуацию" обещают "беzплатно".
На страницах российского Красного Креста в соцсетях подобного объявления нет.
Впоследствии украинское хакерское сообщество Hdr0 заявило о своей причастности к взлому сайта – мол, в организации проигнорировали призыв РДК, поэтому объявление об эвакуации пришлось написать хакерам.
- Сегодня омбудсман Лубинец призвал проверить российский Красный Крест, поскольку недавно в сети появилась информация, что организация якобы поддерживает войну против Украины – президент российского КК якобы имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а сотрудники рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами".
- Повстанцы РФ из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса объявили о коридоре до утра 16 марта из Белгородской и Курской областей. Потом обещают продолжить удары.
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