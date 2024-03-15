Хакеры взломали сайт российского Красного Креста: сделали прайс на эвакуацию из Белгорода

Хакеры отреагировали на бездействие российского Красного Креста на фоне призывов РДК помочь с эвакуацией гражданских

Скриншот с сайта redcross.ru

На сайте российского Красного Креста появилось объявление об "экстренной эвакуации" жителей Белгорода и области и опубликован "прайс" для разных категорий граждан. Судя по публикации, сайт был взломан, а позже это подтвердили и причастные украинские хакеры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Об "эвакуации" от имени якобы представителей российского Красного Креста сообщили "в ответ на обращение" повстанцев из Русского добровольческого корпуса.

Авторы публикации указали и "стоимость эвакуации" – в зависимости от возраста, пола и веса, это от 5000 до 30 000 рублей.

За отдельную плату "предлагаются" также услуги "трезвый водитель", "русский водитель", "места VIP-класса" и прочее.

Если предоставить фотографию бюллетеня с голосом за российского диктатора Владимира Путина, "эвакуацию" обещают "беzплатно".

На страницах российского Красного Креста в соцсетях подобного объявления нет.

Впоследствии украинское хакерское сообщество Hdr0 заявило о своей причастности к взлому сайта – мол, в организации проигнорировали призыв РДК, поэтому объявление об эвакуации пришлось написать хакерам.

Сегодня омбудсман Лубинец призвал проверить российский Красный Крест, поскольку недавно в сети появилась информация, что организация якобы поддерживает войну против Украины – президент российского КК якобы имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а сотрудники рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами".

Повстанцы РФ из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса объявили о коридоре до утра 16 марта из Белгородской и Курской областей. Потом обещают продолжить удары.

Читайте также: "Идем на выборы Путина". Как проходит рейд российских повстанцев вглубь РФ. И что это дает