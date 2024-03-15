Повстанці РФ оголосили про коридор до ранку із Бєлгорода і Курська. Потім продовжать удари

РДК і ЛСР (Ілюстративне фото - ЕРА)

Російські повстанці із Легіону Свобода Росії (ЛСР) та Російського добровольчого корпусу (РДК) оголосили про гуманітарний коридор для жителів Курської та Бєлгородської областей, після чого обіцяють продовжити завдавати ударів по путінських військах на території двох регіонів. Відповідні заяви опубліковані на сторінках формувань.

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Повстанці наголосили, що у зв'язку із проведенням "обмеженої військової операції" на території Курської та Бєлгородської областей вони закликають місцевих до термінової евакуації.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", – йдеться у заяві.

РДК і ЛСР оголосили про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 до 07:00 за московським часом (з 20:00 до 06:00 – за київським часом) 16 березня.

"Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській областях", – йдеться у заяві.

12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території РФ. У ЛСР заявили, що взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області. Згодом там повідомили, що тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

14 березня в ГУР повідомили, що російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит".

15 березня ЛСР і РДК анонсували масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді. Водночас у мережі з'явилось відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.

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