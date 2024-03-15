Повстанцы РФ объявили о коридоре до утра из Белгорода и Курска. Потом продолжат удары

РДК и ЛСР (Иллюстративное фото - ЕРА)

Российские повстанцы из Легиона Свобода России (ЛСР) и Русского добровольческого корпуса (РДК) объявили о гуманитарном коридоре для жителей Курской и Белгородской областей, после чего обещают продолжить наносить удары по путинским войскам на территории двух регионов. Соответствующие заявления опубликованы на страницах формирований.

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Повстанцы подчеркнули, что в связи с проведением "ограниченной военной операции" на территории Курской и Белгородской областей они призывают местных к срочной эвакуации.

"Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местному населению", – сказано в заявлении.

РДК и ЛСР объявили об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 до 07:00 по московскому времени (с 20:00 до 06:00 – по Киеву) 16 марта.

"После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях", – сказано в заявлении.

12 марта Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории РФ. В ЛСР заявили, что взяли под контроль поселок Теткино в Курской области. Впоследствии там сообщили, что продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

14 марта в ГУР сообщили, что российские силовики блокируют эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей, используя людей как "живой щит".

15 марта ЛСР и РДК анонсировали массированный удар по военным объектам в Белгороде. В то же время в сети появилось видео момента прилета у "избирательного участка" в городе.

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