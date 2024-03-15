Лубінець закликав перевірити російський Червоний Хрест. Каже: Може підтримувати Путіна

У мережі шириться інформація, що працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами"

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Омбудсман Дмитро Лубінець закликав перевірити російський Червоний Хрест, оскільки нещодавно в мережі з’явилася інформація, що організація нібито підтримує війну проти України.

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Лубінець заявив, що нещодавно дізнався, що президент російського Червоного Хреста нібито має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами".

Крім того, за його словами, члени РЧХ "беруть учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України та не заборонена російська символіка, яка пропагує агресію".

"Ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на [тимчасово окупованих територіях] України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії. Це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації", – написав омбудсман.

Уповноважений із прав людини скерував листа до Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, де закликав:

→ публічно засудити дії РЧХ;

→ провести прозоре розслідування дій російської організації;

→ на час проведення розслідування призупинити членство та участь РЧХ у товаристві;

→ у разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

19 липня 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей із тимчасово окупованих територій України.

1 грудня того ж року членство Білорусі у Федерації Червоного Хреста призупинили.

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