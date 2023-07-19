Кулеба закликав МКС видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це Кулеба написав у Twitter.

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Як передає білоруське видання Зеркало, Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окуповані землі Донбасу у репортажі для телеканалу Беларусь 1 зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх хворобливих думок вважають, що так логічно чинити – коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – бере і братиме – активну участь", – заявив Шевцов.

Репортажу Беларусь 1, на який посилається Зеркало та інші ЗМІ, що висвітлювали цю заяву Шевцова, в YouTube вже немає.

Кулеба у відповідь на таке зізнання Шевцова написав, що усі винні у крадіжках українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки РФ Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер – довічний. Європарламент закликав МКС видати ордер і на арешт Лукашенка за викрадення дітей.

Україні достеменно відомі дані майже 20 000 дітей, вивезених до РФ, але, за словами Зеленського, "очевидно, що це лише частина масштабніших злочинних дій".

27 квітня ПАРЄ визнала депортацію українських дітей до РФ геноцидом.

За даними FT, наразі Саудівська Аравія і Туреччина ведуть "таємні переговори" про шляхи повернення до України вивезених до РФ дітей.

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