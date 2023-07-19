Кулеба призвал МУС выдать ордер на арест главы беларуского Красного Креста

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы беларуского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, публично признавшегося в преступлении незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Как передает беларуское издание Зеркало, Шевцов во время очередной поездки на временно оккупированные земли Донбасса в репортаже для телеканала Беларусь 1 признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, по мере своих мыслей воспаленных считают, что так логично поступать – когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, приезжающих к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и беларуский Красный Крест принимал в этом – принимает и будет принимать – активное участие", – заявил Шевцов.

Репортажа Беларусь 1, на который ссылается Зеркало и другие СМИ, освещавшие это заявление Шевцова, в YouTube уже нет.

Кулеба в ответ на такое признание Шевцова написал, что все виновные в похищениях украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный. Европарламент призвал МУС выдать ордер и на арест Лукашенко за похищение детей.

Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ, но, по словам Зеленского, "очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий".

27 апреля ПАСЕ признала депортацию украинских детей в РФ геноцидом.

По данным FT, в настоящее время Саудовская Аравия и Турция ведут "тайные переговоры" о путях возвращения в Украину вывезенных в РФ детей.

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