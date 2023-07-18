FT: Турция и Саудовская Аравия ведут тайные переговоры, как вернуть украинских детей из РФ

Саудовская Аравия и Турция намерены заключить сделку о возвращении в Украину детей, которых оккупанты вывезли на территорию РФ и которые сейчас находятся в детских домах или усыновлены российскими семьями. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

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По данным журналистов, украинские и российские чиновники "в рамках посреднического процесса, о котором ранее не сообщалось", сейчас составляют списки тысяч детей, перемещенных в Россию.

Собеседники издания утверждают, что уже несколько месяцев ведутся "крайне деликатные переговоры", и третьи стороны все еще ищут способы договориться о компромиссах между Украиной и РФ в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных переговоров о мире в будущем.

По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, в обсуждениях также участвует бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который ранее уже выступал посредником на переговорах между Украиной и РФ.

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Необходимость в посредниках подчеркивает сложность репатриации переселенных украинских детей, сказано в материале. Украинские и российские официальные лица отказываются разговаривать друг с другом напрямую.

По словам дипломата, проинформированного о переговорах, Саудовская Аравия подняла вопрос депортированных детей на встрече представителей G20 в Копенгагене в июне. Дипломат утверждает, что западные страны дали Саудовской Аравии свое благословение на продолжение посредничества в решении вопросов вывезенных детей и других вопросов, включая зерновую сделку и ядерные угрозы.

Один из собеседников журналистов сказал, что "цель состоит в том, чтобы сосчитать всех детей, чтобы понять, сколько их, а затем найти лучшее решение для каждого ребенка".

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ, но, по словам Зеленского, "очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий".

27 апреля ПАСЕ признала депортацию украинских детей в РФ геноцидом.

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