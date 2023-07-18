Тысячи похищенных в Украине детей перевозят в Беларусь и "воспитывают" – The Telegrapgh

C сентября 2022 года около 2150 украинских детей в возрасте старше шести лет были вывезены в Беларусь, к осени число таких детей может составить 3000. Это происходит с ведома диктатора Беларуси Александра Лукашенко и делает его прямым соучастником военных преступлений России, пишет The Telegraph.

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В материале "Belarus abducts thousands of Ukrainian children" ("Беларусь похищает тысячи украинских детей") говорится, что в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) переданы доказательства связи Лукашенко и других официальных лиц Беларуси с массовым похищением украинских детей, которое уже стало основанием для выдачи МУС ордеров на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Как заявили в беларуской оппозиционной группе Национальное антикризисное управление, которое передало документы в МУС, Лукашенко "является основным виновным в насильственном перемещении этих детей в Беларусь" и "непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов".

Издание утверждает, что с сентября 2022 года около 2150 украинских детей старше шести лет были вывезены в Беларусь, а к осени число таких детей может составить 3000. Детей размещают в Минской области в санатории "Острошицкий городок", центре "Зубренок" и лагере "Дубрава", а также в лагере "Золотые пески" в Гомельской области.

Как отмечают журналисты, в аналогичных лагерях в России детей подвергали принудительному "перевоспитанию", били за непослушание, а также настраивали против Украины. В некоторых случаях детей заставляли проходить военную подготовку, пишет издание.

The Telegraph также публикует видео, которое было снято, как утверждается, в санатории "Дубрава". На записи беларуские певицы Груздевы выступают перед украинскими детьми и желают Байдену и Зеленскому "сдохнуть" и чтобы "Путин процветал и взял под контроль всю Украину".

По данным юриста киевского Регионального центра прав человека Катерины Рашевской, с марта 2023 года только за два месяца с оккупированных территорий в "лагеря перевоспитания" в оккупированном украинском Крыму, РФ и Беларуси было вывезено 4441 детей, "и это далеко не окончательная цифра".

Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.

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