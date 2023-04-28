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Депортация детей. Омбудсмен критикует ООН, Зеленский: Украине помогает только Украина

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 22:56
Депортация детей. Омбудсмен критикует ООН, Зеленский: Украине помогает только Украина - Фото
Дмитрий Лубинец (фото: Facebook Дмитрий Лубинец)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что россияне специально возбуждают судебные дела, чтобы не возвращать похищенных детей.

"Только вдумайтесь, цинизм: мама в Украине разыскивает ребенка, и, зная это, россияне придумывают какое-нибудь судебное дело только для того, чтобы не отдать украинскую девочку. Чтобы это не был пример того, что все же мы можем забирать украинских детей", – сказал он.

Лубинец отметил, что Украина хочет от ООН не просто "реакции-обсуждения, глубокой обеспокоенности, дипломатической поддержки", а создания действенного механизма возвращения украинских детей домой.

"Это какая-то миссия, которая едет и физически забирает наших украинских детей. Если в России ее не допускают, тогда, наверное, пришло давно время поднимать вопрос исключения РФ как минимум из совбеза ООН, максимум вообще из рядов этой организации", – сказал омбудсмен.

Во время пресс-конференции 28 апреля президент Зеленский заявил, что в вопросе возвращения детей "Украине помогает только Украина".

"Скажу откровенно, что с возвращением детей пока Украине помогает только Украина. Без всяких плохих месседжей. Просто это действительно сложно сделать. ООН, многие что-то хотят сделать. Пока что результаты слабы", – сказал он.

  • Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ, но, по словам Зеленского, "очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий".
  • 26 апреля 2023 года Лубинец раскритиковал ООН: "в который раз обеспокоены не тем".

Читайте также: ПАСЕ признала депортацию украинских детей в РФ геноцидом

Артем Джеріпа
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Владимир Зеленский война военные преступления дети Дмитрий Лубинец
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