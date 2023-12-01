Викрадення українських дітей. Членство Червоного Хреста Білорусі у Федерації призупинили

Дмитро Шевцов (Скриншот з відео)

Було призупинено членство Товариства Червоного Хреста Білорусі у Міжнародній Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХіЧП). Про це повідомила організація на своєму сайті.

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Членство білоруського Червоного Хреста призупинили тому, що той не виконав вимогу про звільнення Дмитра Шевцова з посади свого генерального секретаря, зауважують в організації.

Правління Федерації прийняло рішення про звільнення Шевцова після розслідування щодо його заяв, зокрема щодо ядерної зброї, переміщення дітей до Білорусі та його візит до (тимчасово окупованих. – Ред.) Луганська та Донецька, йдеться у повідомленні.

"Призупинення означає, що Білоруський Червоний Хрест втрачає свої права як члена МФТЧХіЧП. Будь-яке нове фінансування Білоруського Червоного Хреста також буде призупинено. Крім того, Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї МФЧХіЧП, а також голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зустрічах МФТЧХіЧП", – пояснює організація.

Водночас членство білоруського ЧХ може відновитися, якщо воно виконає рішення Правління організації, а зобов'язання МФТЧХіЧП щодо гуманітарних потреб у Білорусі "залишаються міцними".

"У випадку катастрофи чи значної надзвичайної ситуації гуманітарний імператив переважатиме. Таким чином, МФТЧХіЧП оцінюватиме ситуацію спільно з владою та іншими зацікавленими сторонами для визначення найкращого підходу для забезпечення гуманітарної допомоги вразливим громадам. Єдність і дотримання наших Основоположних принципів мають вирішальне значення для того, хто ми є та що ми робимо", – пояснює організація.

Голова білоруського товариства Червоного Хреста Шевцов в етері пропагандистського білоруського телеканалу під час чергової поїздки на тимчасово окуповані землі Донбасу зізнався, що його організація бере участь у незаконному вивезенні дітей з України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова.

Реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442, йдеться у дослідженні Єльського університету.

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