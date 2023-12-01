Похищение украинских детей. Членство Красного Креста Беларуси в Федерации приостановили

Дмитрий Шевцов (Скриншот по видео)

Было приостановлено членство Общества Красного Креста Беларуси в Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП). Об этом сообщила организация на своем сайте.

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Членство беларуского Красного Креста приостановили потому, что тот не выполнил требование об увольнении Дмитрия Шевцова с должности своего генерального секретаря, отмечают в организации.

Правление Федерации приняло решение об увольнения Шевцова после расследования насчет его заявлений, в частности относительно ядерного оружия, перемещения детей в Беларусь и его визита в (временно оккупированые. – Ред.) Луганск и Донецк, говорится в сообщении.

"Приостановление означает, что Беларуский Красный Крест теряет свои права как члена МФОКХиЧП. Любое новое финансирование Беларуского Красного Креста также будет приостановлено. Кроме того, Беларуский Красный Крест не сможет участвовать в Генеральной ассамблее МФККиКП, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных встречах МФОККиКП", – объясняет организация.

В то же время членство беларуского КК может возобновиться, если оно выполнит решение Правления организации, а обязательства МФОККиКП по гуманитарным потребностям в Беларуси "остаются крепкими".

"В случае катастрофы или значительной чрезвычайной ситуации гуманитарный императив будет преобладать. Таким образом, МФОККиКП будет оценивать ситуацию совместно с властью и другими заинтересованными сторонами для определения наилучшего подхода к обеспечению гуманитарной помощи уязвимым общинам. Единство и соблюдение наших Основополагающих принципов имеют решающее значение для того, кто мы есть и что мы делаем", – объясняет организация.

Глава беларуского общества Красного Креста Шевцов в эфире пропагандистского беларуского телеканала во время очередной поездки на временно оккупированные земли Донбасса признался, что его организация принимает участие в незаконном вывозе детей из Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова.

Реальное количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые были принудительно депортированы в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, выше 2442, говорится в исследовании Йельского университета.

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