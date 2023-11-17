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Лукашенко схвалив. Викрадених Росією українських дітей зомбують у Білорусі – дослідження

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 10:55
Лукашенко схвалив. Викрадених Росією українських дітей зомбують у Білорусі – дослідження - Фото
Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442. Про це йдеться в дослідженні Єльського університету.

У матеріалі зазначається, що українських дітей викрадали зі щонайменше 17 окупованих міст Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей та вивозили до 13 об'єктів у Білорусі.

Дослідники написали, що в період з вересня 2022 року до травня 2023 року понад 2000 дітей розмістили у дитячому центрі "Дубрава" в Мінській області.

Ще 392 дитини направили до інших 12 притулків.

Локація Дубрави (Фото: скриншот)

Дослідники написали, що перевезення дітей координувалося на рівні диктатора Росії Володимира Путіна та його білоруського "колеги" Олександра Лукашенка

"Федеральний уряд Росії та білоруський режим спільно координують і фінансують переміщення дітей з окупованої Росією України через РФ до Білорусі", – йдеться у звіті.

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Як зазначається у матеріалі, Білорусь "сприяла систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, перевезення та перевиховання українських дітей". Там викрадені діти проходять військовий вишкіл та процес перевиховання, а Лукашенко схвалює використання та фінансування державних організацій для транспортування дітей з України до Білорусі.

Невідомо, скільки дітей, ідентифікованих у дослідженні Єльського університету, наразі залишаються в Білорусі.

  • 17 серпня 2023 року повідомлялося, що окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії.
  • 29 серпня стало відомо, що окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).
  • 26 вересня повідомлялося, що російські військові готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їх місце своїх військових. 

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Уляна Кричковська
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенкодітивійнаволодимир путіндепортаціяокуповані території
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