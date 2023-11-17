Лукашенко схвалив. Викрадених Росією українських дітей зомбують у Білорусі – дослідження

Реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442. Про це йдеться в дослідженні Єльського університету.

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У матеріалі зазначається, що українських дітей викрадали зі щонайменше 17 окупованих міст Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей та вивозили до 13 об'єктів у Білорусі.

Дослідники написали, що в період з вересня 2022 року до травня 2023 року понад 2000 дітей розмістили у дитячому центрі "Дубрава" в Мінській області.



Ще 392 дитини направили до інших 12 притулків.

Дослідники написали, що перевезення дітей координувалося на рівні диктатора Росії Володимира Путіна та його білоруського "колеги" Олександра Лукашенка.

"Федеральний уряд Росії та білоруський режим спільно координують і фінансують переміщення дітей з окупованої Росією України через РФ до Білорусі", – йдеться у звіті.

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Як зазначається у матеріалі, Білорусь "сприяла систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, перевезення та перевиховання українських дітей". Там викрадені діти проходять військовий вишкіл та процес перевиховання, а Лукашенко схвалює використання та фінансування державних організацій для транспортування дітей з України до Білорусі.

Невідомо, скільки дітей, ідентифікованих у дослідженні Єльського університету, наразі залишаються в Білорусі.

17 серпня 2023 року повідомлялося, що окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії.

29 серпня стало відомо, що окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).

26 вересня повідомлялося, що російські військові готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їх місце своїх військових.

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