"Планував заморити Україну голодом". Правозахисники сподіваються на новий ордер для Путіна

Нові дані, зібрані у доповіді міжнародної організації з прав людини Global Rights Compliance, свідчать про те, що Росія активно готувалася вкрасти запаси зерна та заморити українське населення голодом упродовж кількох місяців перед повномасштабним вторгненням. У GRC сподіваються, що ці докази призведуть до видачі Міжнародним кримінальним судом нового ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє The independent.

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У доповіді сказано, що коли російські танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно насамперед націлилися на багаті зерном райони та інфраструктуру виробництва продуктів харчування.

У GRC з'ясували, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні машини вже в грудні 2021 року, що, як стверджують в організації, свідчить про завчасне планування пограбування українських продовольчих ресурсів "у безпрецедентних масштабах".

Росія почала примусово вилучати збіжжя з українських ферм через тиждень після повномасштабного вторгнення і на його піку експортувала 12 000 тонн зерна на день з усіх окупованих територій, йдеться в доповіді.

У GRC заявили, що докази "високо скоординованого рівня попереднього планування" будуть надані МКС, і організація сподівається, що це призведе до міжнародного судового переслідування Путіна за такий воєнний злочин, як використання голоду як методу ведення війни.

Партнерка GRC Катріона Мердок вважає "дуже ймовірним", що Росію буде визнано винною, і в цьому випадку Путіну може загрожувати ще один ордер на арешт.

17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у співучасті у викраденні українських дітей.

Після цього Путін припинив виїжджати за межі колишнього СРСР, проте минулого місяця прилетів до Китаю.

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