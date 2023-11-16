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"Планировал заморить Украину голодом". Правозащитники надеются на новый ордер для Путина

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 20:41
Владимир Путин (Фото: EPA)

Новые данные, собранные в докладе международной организации по правам человека Global Rights Compliance, свидетельствуют о том, что Россия активно готовилась украсть запасы зерна и заморить украинское население голодом в течение нескольких месяцев перед полномасштабным вторжением. В GRC надеются, что эти доказательства приведут к выдаче Международным уголовным судом нового ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, передает The independent.

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В докладе сказано, что когда российские танки пересекли границу 24 февраля 2022 года, они намеренно в первую очередь нацелились на богатые зерном районы и инфраструктуру производства продуктов питания.

В GRC выяснили, что российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза уже в декабре 2021 года, что, как утверждают в организации, свидетельствует о заблаговременном планировании разграбления украинских продовольственных ресурсов "в беспрецедентных масштабах".

Россия начала принудительно изымать зерно с украинских ферм менее чем через неделю после полномасштабного вторжения и на его пике экспортировала 12 000 тонн зерна в день со всех оккупированных территорий, говорится в докладе.

В GRC заявили, что доказательства "высоко скоординированного уровня предварительного планирования" будут предоставлены МУС, и организация надеется, что это приведет международному судебному преследованию Путина за такое военное преступление как использование голода в качестве метода ведения войны.

Партнер GRC Катриона Мердок считает "весьма вероятным", что Россия будет признана виновной, и в этом случае Путину может грозить еще один ордер на арест.

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей. 
  • После этого Путин перестал выезжать за пределы бывшего СССР, однако в прошлом месяце прилетел в Китай.
Оксана Житнюк
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