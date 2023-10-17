Путин прибыл в Китай. Впервые с того дня, как получил ордер на арест от Гааги – фото

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участие в форуме "Один пояс – один путь" и встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ России и Китая.

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17 октября, по данным СМИ, в рамках форума пройдет предпринимательская конференция и дружественный ужин.

Завтра, 18 октября, состоится официальная церемония открытия форума, на которой с речью выступит Си. Также пройдет целый ряд форумов на высоком уровне и тематических форумов.

Центральное телевидение Китая сообщало, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александар Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Это первый выезд российского диктатора за границу с тех пор, как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. В последний раз Путин выезжал за пределы России в декабре 2022 года, когда посетил лояльные в Москве Беларусь и Кыргызстан.

СПРАВКА. Китай постоянно отрицает обвинения в том, что находится на стороне РФ в ее войне против Украины, рассказывая о своей якобы "нейтральной позиции". Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, который не содержит конкретных шагов для прекращения войны.

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным лицом к лицу, 21 марта – с расширенными делегациями.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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