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Путин прибыл в Китай. Впервые с того дня, как получил ордер на арест от Гааги – фото

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17.10.2023, 09:00
Путин прибыл в Китай. Впервые с того дня, как получил ордер на арест от Гааги – фото - Фото
Самолет Путина в аэропорту Китая (Фото: ЕРА, PARKER SONG)

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участие в форуме "Один пояс – один путь" и встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ России и Китая.

17 октября, по данным СМИ, в рамках форума пройдет предпринимательская конференция и дружественный ужин.

Завтра, 18 октября, состоится официальная церемония открытия форума, на которой с речью выступит Си. Также пройдет целый ряд форумов на высоком уровне и тематических форумов.

Фото: ЕРА, PARKER SONG

Центральное телевидение Китая сообщало, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александар Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фото: ЕРА, PARKER SONG

Это первый выезд российского диктатора за границу с тех пор, как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. В последний раз Путин выезжал за пределы России в декабре 2022 года, когда посетил лояльные в Москве Беларусь и Кыргызстан.

СПРАВКА. Китай постоянно отрицает обвинения в том, что находится на стороне РФ в ее войне против Украины, рассказывая о своей якобы "нейтральной позиции". Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, который не содержит конкретных шагов для прекращения войны.

Читайте также: США должны быть готовы к возможной одновременной войне с РФ и Китаем – комиссия Конгресса

Милана Головань
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