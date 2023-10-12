США должны быть готовы к возможной одновременной войне с РФ и Китаем – комиссия Конгресса
США должны подготовиться к возможной одновременной войне с Россией и Китаем путем увеличения своих войск, укрепления альянсов и расширения программы модернизации ядерного оружия. Об этом говорится в докладе назначенной Конгрессом двухпартийной комиссии по стратегической политике, сообщает Reuters.
Неназванный высокопоставленный чиновник, участвовавший в докладе, отказался сообщить, свидетельствуют ли отчеты разведки о каком-либо сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия.
"Мы обеспокоены. Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн", – сказал он.
Комиссия по стратегической политике заявила, что США и союзники должны быть готовы "сдержать и победить обоих противников одновременно", и что международный порядок "находится под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и России".
В 145-страничном докладе говорится, что китайская и российская угрозы обострятся в 2027-2035 годах, поэтому "решения необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова".
В рекомендациях документа говорится, что 30-летняя программа модернизации ядерного оружия США, которая началась в 2010 году и в 2017 году оценивалась в $400 млрд, к 2046 году должна быть полностью профинансирована для своевременной модернизации всех боеголовок и инфраструктуры.
Также среди рекомендаций – размещение большего количества тактического ядерного оружия в Азии и Европе, разработка планов по размещению некоторых или всех резервных ядерных боеголовок США, а также производство большего количества стратегических бомбардировщиков B-21 и новых атомных подводных лодок класса "Колумбия".
Комиссия также призвала увеличить вооруженные силы США и союзников. Если такие меры не будут приняты, Штатам, вероятно, придется увеличить свою зависимость от ядерного оружия, говорится в докладе.
- Летом прошлого года на саммите НАТО в Мадриде была утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой".
- В конце октября 2022 года Пентагон опубликовал новую Национальную стратегию обороны, в которой Россия обозначена как "острая угроза", а Китай – как угроза долговременная и стратегическая.
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