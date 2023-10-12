США мають бути готові до можливої одночасної війни з РФ та Китаєм – комісія Конгресу

США мають підготуватися до можливої одночасної війни з Росією та Китаєм шляхом збільшення своїх військ, зміцнення альянсів та розширення програми модернізації ядерної зброї. Про це йдеться у доповіді призначеної Конгресом двопартійної комісії зі стратегічної політики, повідомляє Reuters.

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Неназваний високопосадовець, який брав участь у доповіді, відмовився повідомити, чи свідчать звіти розвідки про якусь співпрацю Китаю та Росії в галузі ядерної зброї.

"Ми стурбовані. Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн", – сказав він.

Комісія зі стратегічної політики заявила, що США та союзники мають бути готові "стримати та перемогти обох противників одночасно", і що міжнародний порядок "перебуває під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю та Росії".

У 145-сторінковій доповіді йдеться, що китайська та російська загрози загостряться у 2027-2035 роках, тому "рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб нація була готова".

У рекомендаціях документа йдеться, що 30-річна програма модернізації ядерної зброї США, яка розпочалася у 2010 році та у 2017 році оцінювалася у $400 млрд, до 2046 року має бути повністю профінансована для своєчасної модернізації всіх боєголовок та інфраструктури.

Також серед рекомендацій – розміщення більшої кількості тактичної ядерної зброї в Азії та Європі, розробка планів щодо розміщення деяких або всіх резервних ядерних боєголовок США, а також виробництво більшої кількості стратегічних бомбардувальників B-21 та нових атомних підводних човнів класу "Колумбія".

Комісія також закликала збільшити збройні сили США та союзників. Якщо таких заходів не буде вжито, Штатам, ймовірно, доведеться збільшити свою залежність від ядерної зброї, йдеться в доповіді.

Влітку минулого року на саміті НАТО в Мадриді було затверджено нову стратегію Альянсу, в якій Росія названа "найсерйознішою і прямою загрозою".

Наприкінці жовтня 2022 року Пентагон опублікував нову Національну стратегію оборони, в якій Росія позначена як "гостра загроза", а Китай – як загроза довготривала та стратегічна.

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