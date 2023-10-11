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Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу рано – ГУР

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11.10.2023, 21:54
Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу рано – ГУР - Фото
Вадим Скібіцький (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю Українській правді, що Росія з літа 2023 року активізувала перевірку та підготовку ядерної зброї. 

"На сьогодні ми бачимо активність Росії по перевірці, підготовці ядерних об‘єктів як на своїй території, так і на території Білорусі, де були проведені відповідні інспекційні заходи", – сказав він, додавши, що українська розвідка зафіксувала таку активність ворога влітку цього року.

Однак, за словами Скібіцького, говорити про реальну загрозу застосування тактичної ядерної зброї з боку країни-агресора зарано.

На його думку, гіпотетичний ядерний удар "не такий страшний, як про нього говорить РФ", оскільки на території України окупанти вчинили достатньо воєнних злочинів, наприклад, підрив Каховської гідроелектростанції.

  • 6 вересня 2023 року голова Генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак заявив, що "гангстерські" ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна вимагають від НАТО агресивнішої відповіді, включно з польотами більшої кількості літаків із ядерною зброєю.
  • 17 вересня президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезний".

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Мілана Головань
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війнаядерна зброяВадим Скібіцький
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