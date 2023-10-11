Россия с лета подготавливает ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано – ГУР

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью Украинской правде, что Россия с лета 2023 активизировала проверку и подготовку ядерного оружия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На сегодняшний день мы видим активность России по проверке, подготовке ядерных объектов как на своей территории, так и на территории Беларуси, где были проведены соответствующие инспекционные мероприятия", – сказал он, добавив, что украинская разведка зафиксировала такую активность врага летом этого года.

Однако, по словам Скибицкого, говорить о реальной угрозе применения тактического ядерного оружия со стороны страны-агрессора рано.

По его мнению, гипотетический ядерный удар "не так страшен, как о нем говорит РФ", поскольку на территории Украины оккупанты совершили достаточно военных преступлений, например, подрыв Каховской гидроэлектростанции.

6 сентября 2023 года глава Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что "гангстерские" ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО более агрессивного ответа, включая полёты большего количества самолетов с ядерным оружием.

17 сентября президент Финляндии Саули Нийнисте считает, что риск применения Россией против Украины ядерного оружия "огромен".

Читайте также: РФ, Китай и США расширились на ядерных полигонах – спутниковые снимки CNN

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.