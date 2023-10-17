Путін прибув до Китаю. Вперше з того дня, як отримав ордер на арешт від Гааги – фото
Російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна, де візьме участь у форумі "Один пояс – один шлях" і зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ Росії та Китаю.
17 жовтня, за даними ЗМІ, у рамках форуму пройде підприємницька конференція та вітальна вечеря.
Завтра, 18 жовтня, відбудеться офіційна церемонія відкриття форуму, на якій із промовою виступить Сі. Також пройде низка форумів на високому рівні й тематичних форумів.
Центральне телебачення Китаю повідомляло, що для участі у форумі до Пекіна вже прибули президент Сербії Александар Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Це перший виїзд російського диктатора за межі колишнього СРСР відтоді, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Майже тиждень тому Путін відвідував Киргизстан.
ДОВІДКА. Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.
- Сі Цзіньпін перебував із триденним візитом у Москві: 20 березня 2023-го він провів переговори з Путіним віч-на-віч, 21 березня – з розширеними делегаціями.
- 21 березня Сі повторив мантру Китаю про "мир". Сказав: "Зростає кількість прихильників переговорів".
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