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Путін прибув до Китаю. Вперше з того дня, як отримав ордер на арешт від Гааги – фото

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 09:00
Путін прибув до Китаю. Вперше з того дня, як отримав ордер на арешт від Гааги – фото - Фото
Літак Путіна в аеропорту Китаю (Фото: ЕРА, PARKER SONG)

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна, де візьме участь у форумі "Один пояс – один шлях" і зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ Росії та Китаю.

17 жовтня, за даними ЗМІ, у рамках форуму пройде підприємницька конференція та вітальна вечеря. 

Завтра, 18 жовтня, відбудеться офіційна церемонія відкриття форуму, на якій із промовою виступить Сі. Також пройде низка форумів на високому рівні й тематичних форумів.

Фото: ЕРА, PARKER SONG

Центральне телебачення Китаю повідомляло, що для участі у форумі до Пекіна вже прибули президент Сербії Александар Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Фото: ЕРА, PARKER SONG

Це перший виїзд російського диктатора за межі колишнього СРСР відтоді, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Майже тиждень тому Путін відвідував Киргизстан.

ДОВІДКА. Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.

Читайте також: США мають бути готові до можливої одночасної війни з РФ та Китаєм – комісія Конгресу

Мілана Головань
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війнаволодимир путінСі ЦзіньпінВіктор ОрбанКасим-Жомарт ТокаєвАлександар Вучич
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