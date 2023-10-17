Путін прибув до Китаю. Вперше з того дня, як отримав ордер на арешт від Гааги – фото

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна, де візьме участь у форумі "Один пояс – один шлях" і зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ Росії та Китаю.

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17 жовтня, за даними ЗМІ, у рамках форуму пройде підприємницька конференція та вітальна вечеря.

Завтра, 18 жовтня, відбудеться офіційна церемонія відкриття форуму, на якій із промовою виступить Сі. Також пройде низка форумів на високому рівні й тематичних форумів.

Центральне телебачення Китаю повідомляло, що для участі у форумі до Пекіна вже прибули президент Сербії Александар Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Це перший виїзд російського диктатора за межі колишнього СРСР відтоді, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Майже тиждень тому Путін відвідував Киргизстан.

ДОВІДКА. Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що перебуває на боці РФ у її війні проти України, розповідаючи про свою нібито "нейтральну позицію". Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.

Сі Цзіньпін перебував із триденним візитом у Москві: 20 березня 2023-го він провів переговори з Путіним віч-на-віч, 21 березня – з розширеними делегаціями.

21 березня Сі повторив мантру Китаю про "мир". Сказав: "Зростає кількість прихильників переговорів".

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