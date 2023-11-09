RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЦНС: Росіяни депортують українських в'язнів, які не беруть паспорт РФ – документ

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 20:20
ЦНС: Росіяни депортують українських в'язнів, які не беруть паспорт РФ – документ - Фото
Ув'язнені в РФ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни примусово депортують українських в'язнів із тимчасово окупованих територій до РФ, повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

"Центр національного спротиву отримав докази примусової депортації українських в’язнів, яких росіяни утримують у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях", – пише відомство.

За даними ЦНС, переводять до РФ лише тих українських в'язнів, які відмовляються від отримання російського паспорта.

"Центр національного спротиву акцентує, що всі колаборанти. які дозволяють викрадати українців, нам відомі й понесуть за свої дії відповідальність, адже Рух Опору має час та досвід", – зауважується у повідомленні.

ЦНС публікує скан документа, який отримали від "небайдужих", щодо примусового переведення українця з окупованого Луганська до Новочеркаська (Ростовська область, РФ):

Фото: ЦНС

  • У серпні ЦНС повідомляв, що загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як "живий щит".
  • Центр спротиву заявив, що окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їхнє місце своїх військових. 
  • ЦНС повідомив, що окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).

Читайте також: Погоджених ФСБ психологів завезли в окупацію, щоб збирати інформацію від місцевих – ЦНС

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
окупаціядепортаціяЦНСв'язніцентр спротиву

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 