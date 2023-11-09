ЦНС: Росіяни депортують українських в'язнів, які не беруть паспорт РФ – документ

Росіяни примусово депортують українських в'язнів із тимчасово окупованих територій до РФ, повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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"Центр національного спротиву отримав докази примусової депортації українських в’язнів, яких росіяни утримують у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях", – пише відомство.

За даними ЦНС, переводять до РФ лише тих українських в'язнів, які відмовляються від отримання російського паспорта.

"Центр національного спротиву акцентує, що всі колаборанти. які дозволяють викрадати українців, нам відомі й понесуть за свої дії відповідальність, адже Рух Опору має час та досвід", – зауважується у повідомленні.

ЦНС публікує скан документа, який отримали від "небайдужих", щодо примусового переведення українця з окупованого Луганська до Новочеркаська (Ростовська область, РФ):

У серпні ЦНС повідомляв, що загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як "живий щит".

Центр спротиву заявив, що окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їхнє місце своїх військових.

ЦНС повідомив, що окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ).

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