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ЦНС: Россияне депортируют украинских заключенных, не берущих паспорт РФ – документ

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 20:20
ЦНС: Россияне депортируют украинских заключенных, не берущих паспорт РФ – документ - Фото
Заключенные в РФ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне принудительно депортируют украинских заключенных с временно оккупированных территорий в РФ, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"Центр национального сопротивления получил доказательства принудительной депортации украинских заключенных, которых россияне содержат в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях", – пишет ведомство.

По данным ЦНС, переводят в РФ только тех украинских заключенных, которые отказываются от получения российского паспорта.

"Центр национального сопротивления акцентирует, что все коллаборанты, которые позволяют похищать украинцев, нам известны и понесут за свои действия ответственность, ведь у Движения Сопротивления есть время и опыт", – отмечается в сообщении.

ЦНС публикует скан документа, полученного от "неравнодушных", о принудительном переводе украинца из оккупированного Луганска в Новочеркасск (Ростовская область, РФ):

Фото: ЦНС

  • В августе ЦНС сообщал, что захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит".
  • Центр сопротивления заявил, что оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных.
  • ЦНС сообщил, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).

Читайте также: Согласованных ФСБ психологов завезли в оккупацию, чтобы собирать информацию от местных – ЦНС

Артём Джерипа
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