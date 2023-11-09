ЦНС: Россияне депортируют украинских заключенных, не берущих паспорт РФ – документ

Россияне принудительно депортируют украинских заключенных с временно оккупированных территорий в РФ, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Центр национального сопротивления получил доказательства принудительной депортации украинских заключенных, которых россияне содержат в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях", – пишет ведомство.

По данным ЦНС, переводят в РФ только тех украинских заключенных, которые отказываются от получения российского паспорта.

"Центр национального сопротивления акцентирует, что все коллаборанты, которые позволяют похищать украинцев, нам известны и понесут за свои действия ответственность, ведь у Движения Сопротивления есть время и опыт", – отмечается в сообщении.

ЦНС публикует скан документа, полученного от "неравнодушных", о принудительном переводе украинца из оккупированного Луганска в Новочеркасск (Ростовская область, РФ):

В августе ЦНС сообщал, что захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит".

Центр сопротивления заявил, что оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных.

ЦНС сообщил, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).

Читайте также: Согласованных ФСБ психологов завезли в оккупацию, чтобы собирать информацию от местных – ЦНС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.