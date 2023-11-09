ЦНС: Россияне депортируют украинских заключенных, не берущих паспорт РФ – документ
Россияне принудительно депортируют украинских заключенных с временно оккупированных территорий в РФ, сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.
"Центр национального сопротивления получил доказательства принудительной депортации украинских заключенных, которых россияне содержат в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях", – пишет ведомство.
По данным ЦНС, переводят в РФ только тех украинских заключенных, которые отказываются от получения российского паспорта.
"Центр национального сопротивления акцентирует, что все коллаборанты, которые позволяют похищать украинцев, нам известны и понесут за свои действия ответственность, ведь у Движения Сопротивления есть время и опыт", – отмечается в сообщении.
ЦНС публикует скан документа, полученного от "неравнодушных", о принудительном переводе украинца из оккупированного Луганска в Новочеркасск (Ростовская область, РФ):
- В августе ЦНС сообщал, что захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит".
- Центр сопротивления заявил, что оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных.
- ЦНС сообщил, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).
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