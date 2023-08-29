Оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск – Центр сопротивления
29.08.2023, 16:49
Фото: ресурс оккупантов в Ясиноватой
Российские оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Как сообщается, школьников вывозят якобы из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного.
При этом детей из Ясиноватой увезут не в Донецк, где обучение продолжается, а в отдаленный регион России.
"Следовательно, речь идет именно об умышленной депортации украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции", – сообщает ЦНС.
Подчеркивается, что детей вывозят без родителей под присмотром кураторов, родители могут "уехать по желанию".
- 27 июля сообщалось, что россияне на оккупированных территориях используют детей в качестве "живого щита".
- 17 августа сообщалось, что оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию России.
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