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Оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 16:49
Оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск – Центр сопротивления - Фото
Фото: ресурс оккупантов в Ясиноватой

Российские оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как сообщается, школьников вывозят якобы из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного.

При этом детей из Ясиноватой увезут не в Донецк, где обучение продолжается, а в отдаленный регион России.

"Следовательно, речь идет именно об умышленной депортации украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции", – сообщает ЦНС.

Подчеркивается, что детей вывозят без родителей под присмотром кураторов, родители могут "уехать по желанию".

Оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск – Центр сопротивления

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Наталья Медведева
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