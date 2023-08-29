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Окупанти вивозять дітей з Ясинуватої до Челябінська – Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 16:49
Окупанти вивозять дітей з Ясинуватої до Челябінська – Центр спротиву - Фото
Фото: ресурс окупантів у Ясинуватій

Російські окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ). Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, школярів вивозять нібито через неможливість очного навчання та відмови від дистанційного.

Водночас дітей з Ясинуватої відвезуть не до Донецька, де навчання триває, а у віддалений регіон Росії.

"Отже, йдеться саме про умисну депортацію українських дітей з метою їхньої подальшої асиміляції", – повідомляє ЦНС.

Наголошується, що дітей вивозять без батьків під наглядом кураторів, батьки можуть "поїхати за бажанням".

Окупанти вивозять дітей з Ясинуватої до Челябінська – Центр спротиву

Читайте також: Росія заявила, що вивезла 700 000 дітей з України. Лубинець: Це доказ для МКС

Наталія Медведєва
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