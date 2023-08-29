Окупанти вивозять дітей з Ясинуватої до Челябінська – Центр спротиву

Російські окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ). Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як повідомляється, школярів вивозять нібито через неможливість очного навчання та відмови від дистанційного.

Водночас дітей з Ясинуватої відвезуть не до Донецька, де навчання триває, а у віддалений регіон Росії.

"Отже, йдеться саме про умисну депортацію українських дітей з метою їхньої подальшої асиміляції", – повідомляє ЦНС.

Наголошується, що дітей вивозять без батьків під наглядом кураторів, батьки можуть "поїхати за бажанням".

27 липня повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях використовують дітей як "живий щит".

17 серпня повідомлялося, що окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії.

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