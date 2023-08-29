Окупанти вивозять дітей з Ясинуватої до Челябінська – Центр спротиву
29.08.2023, 16:49
Фото: ресурс окупантів у Ясинуватій
Російські окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до Челябінська (РФ). Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Як повідомляється, школярів вивозять нібито через неможливість очного навчання та відмови від дистанційного.
Водночас дітей з Ясинуватої відвезуть не до Донецька, де навчання триває, а у віддалений регіон Росії.
"Отже, йдеться саме про умисну депортацію українських дітей з метою їхньої подальшої асиміляції", – повідомляє ЦНС.
Наголошується, що дітей вивозять без батьків під наглядом кураторів, батьки можуть "поїхати за бажанням".
- 27 липня повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях використовують дітей як "живий щит".
- 17 серпня повідомлялося, що окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії.
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