Росія заявила, що вивезла 700 000 дітей з України. Лубінець: Це доказ для МКС

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом у справі про викрадення дітей, повідомила, що Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 000 українських дітей. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що це прямий доказ злочинів Росії для МКС.

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"Під виглядом "добрих справ", евакуації чи відпочинку Росія вивозить українських дітей на територію Російської Федерації чи тимчасово окупованого Криму. Жертвами депортації стають як вихованці інституційних закладів, так і діти, яких сиротами зробили військові країни-окупанта. Також вивозять і тих, у кого є родинні зв’язки на території України", – написав Лубінець.

У доповіді уповноваженої з прав дитини РФ йдеться, що Росія за 2022 рік вивезла з України близько 4,8 млн громадян, серед яких понад 700 000 українських дітей.

"Вкотре наголошую, що такі дії – злочин, наші діти мають повернутися на рідну землю", – написав Лубінець.

Він заявив, що така політика Росії щодо дітей України є складовою геноциду української нації, що порушує міжнародне гуманітарне право, а саме Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини.

"Це кричуще порушення прав дітей, які стають заручниками Російської Федерації", – написав омбудсмен.

Лубінець звернувся до спеціальної представниці генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей та передати Україні.

27 липня повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях використовують дітей як "живий щит".

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