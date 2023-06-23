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Лубинець: Неприпустимо ділити лінією фронту українських дітей, загиблих через вторгнення РФ

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 17:14
Лубинець: Неприпустимо ділити лінією фронту українських дітей, загиблих через вторгнення РФ - Фото
Дмитро Лубінець (Фото: Ukrinform)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році та включив збройні сили РФ у глобальний список ганьби. Про це йдеться у доповіді Раді Безпеки ООН, з якою ознайомився Reuters.

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За даними ООН, крім 136 убитих дітей війська країни-агресора у 2022 році відповідальні за каліцтво 518 дітей та 480 нападів на школи та лікарні. У звіті йдеться, що росіяни також використали 91 дитину як живий щит.

У звіті також стверджується, що Збройні Сили України несуть відповідальність за загибель 80 дітей, каліцтва 175 дітей та 212 нападів на школи та лікарні.

Як заявили у відповідь на запит LIGA.net в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, "коли доповідь Генсека ООН говорить про загибель українських дітей і намагається розділити відповідальність за смерті між агресором і окупантом з країною, яка захищає свою незалежність, суверенітет і мир у Європі, – це означає нікчемність організації у захисті миру та безпеки, це підігравання ворогу і спробу знайти правду "посередині".

Омбудсмен Дмитро Лубинець також заявив, що вважає неприпустимим "поділу українських дітей, які загинули у міжнародному збройному конфлікті Росії проти України, лінією зіткнення".

"Починаючи з 2014 року гинуть саме українські діти, як на тимчасово окупованих територіях, так і на території, яка контролюється українським урядом. І причина таких страждань дітей – російська збройна агресія. Російська Федерація свідомо маніпулює терміном "діти Донбасу", щоб створити хибну картинку, як для внутрішньої аудиторії, так і для міжнародних організацій", – наголосив Лубинець.

Щорічний звіт генсека ООН Раді Безпеки охоплює вбивства, заподіяння каліцтв, сексуальне насильство, викрадення чи вербування дітей, відмова у доступі до допомоги та нападу на школи й лікарні під час збройних конфліктів.

Доповідь складено спеціальним представником генсека ООН у справах дітей та збройних конфліктів Вірджинією Гамба, яка у травні відвідала Україну та Росію, зокрема, зустрічалася з омбудсменом РФ з прав дітей Марією Львовою-Бєловою, на арешт якої видано ордер Міжнародного кримінального суду за звинуваченням у воєнних злочинах.

У США заявили, що "глибоко стурбовані" зустріччю представника ООН у справах дітей зі Львовою-Бєловою.

Сергій Бережний
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