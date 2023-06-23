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Лубинец: Недопустимо делить по линии фронта украинских детей, погибших из-за вторжения РФ

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 17:14
Лубинец: Недопустимо делить по линии фронта украинских детей, погибших из-за вторжения РФ - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Ukrinform)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил  Россию в убийстве 136 детей в Украине в 2022 году и включил вооруженные силы РФ в глобальный список позора. Об этом говорится в докладе Совету Безопасности ООН, с которым ознакомился Reuters.

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По данным ООН, помимо 136 убитых детей войска страны-агрессора в 2022 году ответственны за увечья 518 детей и 480 нападений на школы и больницы. В отчете говорится, что россияне также использовали 91 ребенка как живой щит.

В отчете также утверждается, что Вооруженные Силы Украины несут ответственность за гибель 80 детей, увечья 175 детей и 212 нападений на школы и больницы. 

Как заявили в ответ на запрос LIGA.net в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, "когда доклад Генсека ООН говорит о гибели украинских детей и пытается разделить ответственность за смерти между агрессором и оккупантом со страной, защищающей свою независимость, суверенитет и мир в Европе, – это означает ничтожность организации в защите мира и безопасности, это подыгрывание врагу и попытку найти правду "посредине".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил, что считает недопустимым "разделение украинских детей, погибших в международном вооруженном конфликте России против Украины, по линии столкновения".

"Начиная с 2014 года гибнут именно украинские дети, как на временно оккупированных территориях, так и на территории, которая контролируется украинским правительством. И причина таких страданий детей – российская вооруженная агрессия. Российская Федерация сознательно манипулирует термином "дети Донбасса", чтобы создать ложную картинку как для внутренней аудитории, так и для международных организаций", – отметил Лубинец.

Ежегодный отчет генсека ООН Совету Безопасности охватывает убийства, нанесение увечий, сексуальное насилие, похищение или вербовку детей, отказ в доступе к помощи и нападения на школы и больницы в ходе вооруженных конфликтов.

Доклад составлен специальным представителем генсека ООН по делам детей и вооруженных конфликтов Вирджинией Гамба, которая в мае посетила Украину и Россию, в частности, встречалась с омбудсменом РФ по правам детей Марией Львовой-Беловой, на арест котрой выдан ордер Международного уголовного суда по обвинению в военных преступлениях.

В США заявили, что "глубоко озабочены" встречей представителя ООН по делам детей со Львовой-Беловой.

Сергей Бережной
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