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У Зеленского ответили на обвинения Amnesty International в "нарушении законов войны"

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 14:23
У Зеленского ответили на обвинения Amnesty International в
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на обвинения международной организации Amnesty International в том, что Украина "нарушает законы войны". В организации также заявили, что украинские военные якобы "создают базы" в жилых районах, школах и больницах. Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, приоритетом для ВСУ является сохранение жизней граждан в условиях масштабной войны с Россией. Подоляк напомнил о призывах эвакуироваться жителям Донецкой области из соображений безопасности от украинского руководства. 

"Со 2 августа началась обязательная, но не принудительная, эвакуация. Мы помогаем нашим гражданам бесплатно выехать в безопасные места, расселяем и обеспечиваем всем необходимым. Этот процесс продолжается, и мы по-прежнему призываем воспользоваться возможностью эвакуации и не рисковать своими жизнями", — заявил советник Ермака.

Он отметил, что Россия придерживается тактики тотального террора и игнорирует любые правила и законы войны, уничтожая гражданскую инфраструктуру и мирное население. 

"Мы регулярно видим, как российская армия обстреливает жилые кварталы за 500+ км от фронта, умышленно убивая мирных граждан и детей. Все российские военные преступления фиксируются как нашими, так и международными следственными группами, и будут иметь соответствующие юридические последствия", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что любые заявления о нарушениях со стороны ВСУ носят характер информационной операции для дискретизации украинской армии и срыва поставок вооружений от западных партнеров. 

  • 30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.
  • В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, свыше 200 000 людей.
  • Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области. Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы 13 областей.

Читайте также: В Кабмине показали алгоритм действий для тех, кто будет эвакуироваться из Донецкой области 

Дмитрий Гриниченко
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