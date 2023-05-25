США раскритиковали ООН за встречу с омбудсменом РФ, которую разыскивает суд в Гааге

Соединенные Штаты "глубоко озабочены" встречей ведущего представителя ООН по делам детей с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой, которую обвиняет Международный уголовный суд в причастности к похищению Россией украинских детей. Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На прошлой неделе Львова-Белова сообщила на своем сайте, что провела рабочую встречу со специальным представителем секретаря ООН Вирджинией Гамба.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретился с лицом, которое скрывается, и ордер на арест которого выдал МКС за совершение военных преступлений против детей. Такое поведение подрывает наше совместное обязательство по защите детей в зонах конфликта", – сказал Миллер. .

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

Беларуская оппозиция заявила, что около 2000 детей были вывезены из Украины на территорию Беларуси.

Читайте также: Путина арестуют на территории Молдовы, если приедет, заверила Санду

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.