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США раскритиковали ООН за встречу с омбудсменом РФ, которую разыскивает суд в Гааге

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 10:26
США раскритиковали ООН за встречу с омбудсменом РФ, которую разыскивает суд в Гааге - Фото
Мария Львова-Белова (скриншот видео)

Соединенные Штаты "глубоко озабочены" встречей ведущего представителя ООН по делам детей с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой, которую обвиняет Международный уголовный суд в причастности к похищению Россией украинских детей. Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Reuters.

На прошлой неделе Львова-Белова сообщила на своем сайте, что провела рабочую встречу со специальным представителем секретаря ООН Вирджинией Гамба.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретился с лицом, которое скрывается, и ордер на арест которого выдал МКС за совершение военных преступлений против детей. Такое поведение подрывает наше совместное обязательство по защите детей в зонах конфликта", – сказал Миллер. .

  • 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • Беларуская оппозиция заявила, что около 2000 детей были вывезены из Украины на территорию Беларуси.

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Вадим Ребрина
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Мария Львова-БеловаООН
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