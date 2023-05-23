Беларусь обвиняют в причастности к похищению детей из Украины

Беларуская оппозиция заявила, что около 2000 детей были вывезены из Украины на территорию Беларуси, что делает диктатора Александра Лукашенко соучастником военного преступления страны-террориста России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на предварительный доклад Народного антикризисного управления, организации беларуской оппозиции в изгнании.

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Согласно докладу, 2150 украинских детей, в том числе детей-сирот от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси.

Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации населения (детей).

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