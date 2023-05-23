Опозиція звинувачує режим Лукашенка у причетності до викрадення дітей з України

Білоруська опозиція заявила, що близько 2000 дітей було вивезено з України на територію Білорусі, що робить диктатора Олександра Лукашенка співучасником воєнного злочину країни-терориста Росії. Про це повідомляє Sky News з посиланням на попередню доповідь Народного антикризового управління, організації білоруської опозиції у вигнанні

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Згідно з доповіддю, 2150 українських дітей, серед яких і діти-сироти віком від 6 до 15 років, були вивезені у так звані табори відпочинку і санаторії на території Білорусі.

Україні достеменно відомі дані майже 20 000 дітей, яких було вивезено у РФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що РФ фабрикує судові справи, аби не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитись.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації населення (дітей).

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