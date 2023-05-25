США розкритикували представницю ООН за зустріч із російською омбудсменкою, яку розшукує суд у Гаазі

Сполучені Штати "глибоко стурбовані" зустріччю провідного представника ООН у справах дітей із дитячою омбудсменкою Росії Марією Львовою-Бєловою, яку Міжнародний кримінальний суд звинувачує у причетності до викрадення Росією українських дітей. Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Reuters.

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Минулого тижня Львова-Бєлова повідомила на своєму сайті, що провела робочу зустріч зі спеціальною представницею секретаря ООН Вірджинією Гамба.

"Ми глибоко стурбовані тим, що високопоставлена дипломатка ООН зустрілася з особою, яка переховується, і ордер на арешт якої видав МКС за вчинення воєнних злочинів проти дітей. Така поведінка підриває наше спільне зобов’язання щодо захисту дітей у зонах конфлікту", – сказав Міллер.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Білоруська опозиція заявила, що близько 2000 дітей було вивезено з України на територію Білорусі.

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