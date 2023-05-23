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Путіна заарештують на території Молдови, якщо приїде, запевнила Санду

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 14:58
Путіна заарештують на території Молдови, якщо приїде, запевнила Санду - Фото
Мая Санду (фото - ЕРА)

Російського диктатора Володимира Путіна буде заарештовано, якщо він перетне кордон Молдови. Про це в інтерв'ю Euronews заявила президентка країни Мая Санду.

На запитання журналіста, чи виконає Молдова ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, Санду відповіла: "Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду".

Вона додала, що 24 лютого вранці, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вона у своєму кабінеті чула вибухи, які лунали у Вінниці.

Санду вважає, що наразі немає ризику військового вторгнення для Молдови, "завдяки Україні, яка тримає російську армію далі від наших кордонів".

"Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Про ці спроби ми говорили кілька місяців тому. На щастя, наші інституції зуміли захистити країну, і ми стаємо дедалі витривалішими", – сказала президентка Молдови.

  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
  • 12 квітня влада Південно-Африканської Республіки назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.
  • 1 травня видання Sunday Times з посиланням на неназваних чиновників ПАР написало, що влада країни начебто вирішила запросити Путіна на саміт БРІКС через відеозв'язок.

Вадим Ребрина
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володимир путінМая Санду
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