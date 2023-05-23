Путин будет арестован на территории Молдовы, если приедет, заверила Санду

Российский диктатор Владимир Путин будет арестован, если он пересечет границу Молдовы. Об этом в интервью Euronews заявила президент страны Майя Санду.

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На вопрос журналиста, выполнит ли Молдова ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, Санду ответила: "Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде и Молдова будет уважать решение суда".

Она добавила, что 24 февраля утром, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, она в своем кабинете слышала раздававшиеся в Виннице взрывы.

Санду считает, что пока нет риска военного вторжения для Молдовы, "благодаря Украине, которая держит российскую армию подальше от наших границ".

"Но мы сталкиваемся с попытками России дестабилизировать нашу страну. Об этих попытках мы говорили несколько месяцев назад. К счастью, наши институции сумели защитить страну, и мы становимся все более выносливыми", – сказала президент Молдовы.

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

12 апреля власти Южно-Африканской Республики назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

1 мая издание Sunday Times со ссылкой на неназванных чиновников ЮАР написало, что власти страны вроде бы решили пригласить Путина на саммит БРИКС по видеосвязи.

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