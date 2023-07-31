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Россия заявила, что вывезла 700 000 детей из Украины. Лубинец: Это доказательство для МУС

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 18:21
Россия заявила, что вывезла 700 000 детей из Украины. Лубинец: Это доказательство для МУС - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитрий Лубинец)

Разыскиваемая Международным уголовным судом в деле о похищении детей российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Россия за 2022 год вывезла из Украины более 700 000 украинских детей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что это прямое доказательство преступлений России для МУС.

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"Под видом "добрых дел", эвакуации или отдыха Россия вывозит украинских детей на территорию Российской Федерации или временно оккупированного Крыма. Жертвами депортации становятся как воспитанники институциональных учреждений, так и дети, которых сиротами сделали военные страны-оккупанта. Также вывозят и тех, у кого есть родственные связи на территории Украины", – написал Лубинец.

В докладе уполномоченной по правам ребенка РФ говорится, что Россия за 2022 год вывезла из Украины около 4,8 млн граждан, среди которых более 700 000 украинских детей.

"Еще раз подчеркиваю, что такие действия – преступление, наши дети должны вернуться на родную землю", – написал Лубинец. 

Он заявил, что такая политика России по отношению к детям Украины является составляющей геноцида украинской нации, нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка.

"Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками Российской Федерации", – написал омбудсмен.

Лубинец обратился к специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе с просьбой получить от российской стороны списки депортированных украинских детей и передать Украине.

Читайте также: ООН разделила ответственность за гибель детей между РФ и Украиной. Омбудсмен: Ничтожность

Наталья Медведева
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похищениедетиДмитрий ЛубинецМария Львова-Белова
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