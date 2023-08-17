RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії – Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 11:15
Окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії – Центр спротиву - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію країни-агресора. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти продовжують політику знищення цілого покоління українців із вивезенням їх до РФ та подальшим асимілюванням", – йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, останнім часом окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Демидова.

Крім того, ворог вивозить дітей до дитячих таборів на "оздоровлення":

- 200 дітей із Довжанська до Анапи;

- 200 дітей у Краснодарський край (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя).

У таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві освітяни промивають їм мізки.

"Нерідко дітей не повертають до України", – повідомляє ЦНС.

Читайте також: Росія заявила, що вивезла 700 000 дітей з України. Лубінець: Це доказ для МКС

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дітивикрадення дітей
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 