Окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію Росії – Центр спротиву

Російські окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію країни-агресора. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Окупанти продовжують політику знищення цілого покоління українців із вивезенням їх до РФ та подальшим асимілюванням", – йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, останнім часом окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Демидова.

Крім того, ворог вивозить дітей до дитячих таборів на "оздоровлення":

- 200 дітей із Довжанська до Анапи;

- 200 дітей у Краснодарський край (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя).

У таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві освітяни промивають їм мізки.

"Нерідко дітей не повертають до України", – повідомляє ЦНС.

27 липня повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях використовують дітей як "живий щит".

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