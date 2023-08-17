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Оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию России – Центр сопротивления

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17.08.2023, 11:15
Оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию России – Центр сопротивления - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию страны-агрессора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают политику уничтожения целого поколения украинцев с вывозом их в РФ и последующим ассимилированием", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, за последнее время оккупанты вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, чтобы агитировать их поступать в местный университет им. Демидова.

Кроме того, враг вывозит детей в детские лагеря на "оздоровление":

- 200 детей из Довжанска в Анапу;

- 200 детей в Краснодарский край (150 из Каховского и Генического районов Херсонской области, и 50 детей с ВОТ Запорожской области).

В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги.

"Нередко детей не возвращают в Украину", – сообщает ЦНС.

Читайте также: Россия заявила, что вывезла 700 000 детей из Украины. Лубинец: Это доказательство для МУС

Наталья Медведева
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детипохищение детей
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