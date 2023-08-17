Оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию России – Центр сопротивления
Российские оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию страны-агрессора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты продолжают политику уничтожения целого поколения украинцев с вывозом их в РФ и последующим ассимилированием", – говорится в сообщении.
По данным ЦНС, за последнее время оккупанты вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, чтобы агитировать их поступать в местный университет им. Демидова.
Кроме того, враг вывозит детей в детские лагеря на "оздоровление":
- 200 детей из Довжанска в Анапу;
- 200 детей в Краснодарский край (150 из Каховского и Генического районов Херсонской области, и 50 детей с ВОТ Запорожской области).
В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги.
"Нередко детей не возвращают в Украину", – сообщает ЦНС.
- 27 июля сообщалось, что россияне на оккупированных территориях используют детей в качестве "живого щита".
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