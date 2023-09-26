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Россия готовит депортацию из Горловки части жителей, чтобы расселить военных – ССО

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 16:57
Россия готовит депортацию из Горловки части жителей, чтобы расселить военных – ССО - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций, со ссылкой на местное подполье.

"Враг готовится вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. Конечно, это подается как забота о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки", – говорится в сообщении.

На место выселенных местных захватчиков планируют расквартировать своих военных, пишет ЦНС.

Людей планируют вывезти на территорию РФ, заключает в ведомстве.

Горловка на карте Deepstate
  • 16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
  • 21 сентября представитель Восточной группировки войск заявил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка.
  • Центр сопротивления сообщал, что захватчики формируют систему военного учета призывников и военнообязанных для проведения незаконной мобилизации на временно оккупированных территориях юга Украины.

Читайте также: Оккупанты делают живой щит, возвращая людей из "эвакуации" в Токмак и Васильевку – ССО

Артём Джерипа
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войнаоккупациядепортацияГорловка
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