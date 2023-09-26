Россия готовит депортацию из Горловки части жителей, чтобы расселить военных – ССО

Российские оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций, со ссылкой на местное подполье.

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"Враг готовится вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. Конечно, это подается как забота о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки", – говорится в сообщении.

На место выселенных местных захватчиков планируют расквартировать своих военных, пишет ЦНС.

Людей планируют вывезти на территорию РФ, заключает в ведомстве.

16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

21 сентября представитель Восточной группировки войск заявил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка.

Центр сопротивления сообщал, что захватчики формируют систему военного учета призывников и военнообязанных для проведения незаконной мобилизации на временно оккупированных территориях юга Украины.

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