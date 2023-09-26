Росія готує депортацію з Горлівки частини мешканців, щоб розселити військових – ССО
26.09.2023, 16:57
Російські окупанти (Фото: EPA)
Російські окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їх місце своїх військових. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на місцеве підпілля.
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"Ворог готується вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Звичайно, що це подається як турбота про населення, хоча де-факто це постановочне шоу в межах створення пропагандистської картинки", – йдеться у повідомленні.
На місце виселених місцевих загарбники планують розквартирувати власних військових, пише ЦНС.
Людей планують вивезти на територію РФ, підсумовують у відомстві.
- 16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією 2014 року, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.
- 21 вересня речник Східного угруповання військ заявив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка.
- Центр спротиву повідомляв, що загарбники формують систему військового обліку призовників та військовозобов’язаних для проведення незаконної мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України.
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