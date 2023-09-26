Росія готує депортацію з Горлівки частини мешканців, щоб розселити військових – ССО

Російські окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їх місце своїх військових. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на місцеве підпілля.

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"Ворог готується вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Звичайно, що це подається як турбота про населення, хоча де-факто це постановочне шоу в межах створення пропагандистської картинки", – йдеться у повідомленні.

На місце виселених місцевих загарбники планують розквартирувати власних військових, пише ЦНС.

Людей планують вивезти на територію РФ, підсумовують у відомстві.