RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія готує депортацію з Горлівки частини мешканців, щоб розселити військових – ССО

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 16:57
Росія готує депортацію з Горлівки частини мешканців, щоб розселити військових – ССО - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово окупованої Горлівки й заселити на їх місце своїх військових. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на місцеве підпілля.

"Ворог готується вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Звичайно, що це подається як турбота про населення, хоча де-факто це постановочне шоу в межах створення пропагандистської картинки", – йдеться у повідомленні.

На місце виселених місцевих загарбники планують розквартирувати власних військових, пише ЦНС.

Людей планують вивезти на територію РФ, підсумовують у відомстві.

Горлівка на мапі Deepstate
  • 16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією 2014 року, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.
  • 21 вересня речник Східного угруповання військ заявив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка.
  • Центр спротиву повідомляв, що загарбники формують систему військового обліку призовників та військовозобов’язаних для проведення незаконної мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Читайте також: Окупанти роблять живий щит, повертаючи людей з "евакуації" у Токмак та Василівку – ССО

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаокупаціядепортаціяГорлівка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 