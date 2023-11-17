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Лукашенко одобрил. Похищенных Россией украинских детей зомбируют в Беларуси – исследование

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 10:55
Лукашенко одобрил. Похищенных Россией украинских детей зомбируют в Беларуси – исследование - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Реальное количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые были принудительно депортированы в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, выше 2442. Об этом говорится в исследовании Йельского университета.

В материале отмечается, что украинских детей похищали по меньшей мере из 17 оккупированных городов Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей и вывозили до 13 объектов в Беларуси.

Исследователи написали, что в период с сентября 2022 по май 2023 более 2000 детей разместили в детцентре "Дубрава" в Минской области.

Еще 392 ребенка направили в другие 12 приютов.

Локація Дубрави (Фото: скриншот)

Исследователи написали, что перевозка детей координировалась на уровне диктатора России Владимира Путина и его белорусского "коллеги" Александра Лукашенко.

"Федеральное правительство России и белорусский режим совместно координируют и финансируют перемещение детей из оккупированной Россией Украины через Россию в Беларусь", – говорится в отчете.

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Как отмечается в материале, Беларусь "способствовала систематическим усилиям России по выявлению, сбору, перевозке и перевоспитанию украинских детей". Там похищенные дети проходят военную подготовку и процесс перевоспитания, а Лукашенко одобряет использование и финансирование государственных организаций для транспортировки детей из Украины в Беларусь.

Неизвестно, сколько детей, идентифицированных в исследовании Йельского университета, остаются в Беларуси.

  • 17 августа 2023 года сообщалось, что оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию России.
  • 29 августа стало известно, что оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в Челябинск (РФ).
  • 26 сентября сообщалось, что российские военные готовятся "эвакуировать" часть жителей временно оккупированной Горловки и заселить на их место своих военных.

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Ульяна Кричковская
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