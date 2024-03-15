Лубинец призвал проверить российский Красный Крест. Говорит: может поддерживать Путина

В сети распространяется информация, что работники СЧХ рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами"

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал проверить российский Красный Крест, поскольку недавно в сети появилась информация о том, что организация якобы поддерживает войну против Украины.

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Лубинец заявил, что недавно узнал, что президент российского Красного Креста якобы имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники СЧХ рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами".

Кроме того, по его словам, члены РКК "принимают участие в военных собраниях и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины и запрещена российская символика, пропагандирующая агрессию".

"Вероятно речь идет и о том, что РФ имеет целью, чтобы на [временно оккупированных территориях] Украины работали новые организации РКК, которые будут финансироваться из России. Это в очередной раз доказывает, что оккупанты готовы в своих политических и военных целях использовать даже мировое имя гуманитарной организации", – написал омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека направил письмо Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, где призвал:

→ публично осудить действия РКК;

→ провести прозрачное расследование действий российской организации;

→ на время проведения расследования приостановить членство и участие СЧХ в обществе;

→ в случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, потребовать, чтобы организацию исключили из федерации.

19 июля 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, публично признавшегося в преступлении незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.

1 декабря того же года членство Беларуси в Федерации Красного Креста было приостановлено.

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