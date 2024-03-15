Лубинец призвал проверить российский Красный Крест. Говорит: может поддерживать Путина
Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал проверить российский Красный Крест, поскольку недавно в сети появилась информация о том, что организация якобы поддерживает войну против Украины.
Лубинец заявил, что недавно узнал, что президент российского Красного Креста якобы имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники СЧХ рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами".
Кроме того, по его словам, члены РКК "принимают участие в военных собраниях и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины и запрещена российская символика, пропагандирующая агрессию".
"Вероятно речь идет и о том, что РФ имеет целью, чтобы на [временно оккупированных территориях] Украины работали новые организации РКК, которые будут финансироваться из России. Это в очередной раз доказывает, что оккупанты готовы в своих политических и военных целях использовать даже мировое имя гуманитарной организации", – написал омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека направил письмо Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, где призвал:
→ публично осудить действия РКК;
→ провести прозрачное расследование действий российской организации;
→ на время проведения расследования приостановить членство и участие СЧХ в обществе;
→ в случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, потребовать, чтобы организацию исключили из федерации.
- 19 июля 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, публично признавшегося в преступлении незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.
- 1 декабря того же года членство Беларуси в Федерации Красного Креста было приостановлено.
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