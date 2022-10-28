Вместо войны – "кризис". МККК не выполняет мандат и нарушает нейтральность – омбудсмен

Красный Крест не выполняет свой мандат в Украине и даже не пытается этого делать, а также нарушает принцип нейтральности, называя войну России против Украины "кризисом" или "конфликтом в Украине". Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью Укринформу.

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"На мой взгляд, в деятельности Международного Комитета Красного Креста в Украине глобальная проблема – они не выполняют свой мандат <…> Их основная задача – выполнять этот мандат и сохранять нейтральность. А они, среди прочего, используют термины вроде "кризис в Украине" или "конфликт в Украине", – сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что даже такой международно признанный термин, как "международный военный конфликт", представители МККК не используют, из-за чего у иностранцев, которые читают сайт Красного Креста, может сложиться впечатление, что кризис – в Украине, проблема – в Украине, давить надо – на Украину.

"Что проблема, оказывается, не в агрессии РФ против нашего государства, а проблема – в Украине. По этим дефинициям, на мой взгляд, большое желание уравнять две страны со стороны МККК", – сказал Лубинец.

Омбудсмен заявил, что если в МККК не могут выполнить мандат, то они должны "выходить и публично об этом говорить", а также назвать страну, которая не позволяет им это сделать – РФ.

Комментируя возможные альтернативы Красному Кресту, Лубинец сказал, что это могла бы быть миссия со стороны европейских стран, миссия от ПАСЕ или ООН. Также это может быть миссия от ОБСЕ – по словам Лубинца, представители организации уехали из Украины, но заявляют, что хотят возобновить миссию.

"Намного легче сказать, что нас РФ не допускает – и все, точка. А что вы, международная организация с мировым известным именем, делаете для того, чтобы вас допустили? Кроме того что вас не пускают, какие-то шаги будут от вас сделаны или нет?" – сказал омбудсмен.

13 октября Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны. Он отметил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями и у него есть обязательства.

14 октября Красный Крест потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. В МККК утверждают, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить колонию в Еленовке, но "не могут получить доступ силой".

Украина давала Красному Кресту три дня для отправки миссии в колонию в Еленовке, но представители МККК так и не приехали на линию разграничения.

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Оксана Житнюк

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