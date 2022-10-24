Российский Красный Крест начал сбор денег для семей оккупантов. Украина требует санкций

Российское общество Красного Креста объявило о сборе денег для семей оккупантов. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на это требованием выгнать россиян из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

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Руководитель Российского Красного Креста Павел Савчук утверждает, что воюющие против Украины солдаты оккупационной армии "сталкиваются с рядом трудностей", а их семьи ощущают "потребность в финансовой или гуманитарной поддержке".

"Получается, что Российский Красный Крест занимается поддержкой мобилизационной кампании, объявленной российским президентом Путиным, и берет дополнительную ответственность за ее обеспечение, тем самым поддерживая кровавую войну", – отреагировал Лубинец.

Поскольку это нарушает принцип нейтральности Международного движения Красного Креста, Лубинец направил протест в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Он требует:

→ признать деятельность Российского общества Красного Креста нарушающей Женевские конвенции и устав МФКК;

→ исключить его из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца;

→ запретить использование им эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца;

→ прекратить международное финансирование Российского общества Красного Креста и МККК в России.

"Социальная защита семей военнослужащих, отправившихся с войной в чужую независимую и суверенную страну, не может быть гуманной. Это только увеличивает количество мирных людей, которых в Украине будут пытать и убивать", – заявил он.

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Андрій Водяний

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